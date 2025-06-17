Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatile girdi mi, ne zaman girecek?
TBMM tatil tarihi gündemde yer alıyor. Anayasa'nın 93.maddesi ve TBMM içtüzüğü'nün 5.maddesi gereğince Meclis'in Temmuz ayında tatile girmesi bekleniyor. Öte yandan, Meclis gündeminde yer alan yasa teklifleri ve görüşmelerin süresine bağlı olarak TBMM'nin tatile giriş tarihi ertelenebilir. Peki Meclis ne zaman tatile girecek?
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Meclis tatil tarihi merak ediliyor. Anayasa’nın 93. maddesi ve Meclis İçtüzüğü’nün 5. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her yıl Temmuz ayında tatile girmesi gerekiyor.
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MECLİS (TBMM) NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) henüz tatile başlamadı. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.
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Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz. Öte yandan, Meclis gündeminde yer alan yasa teklifleri ve görüşmelerin süresine bağlı olarak TBMM'nin tatile giriş tarihi ertelenebilir.
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