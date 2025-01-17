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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

        MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

        İlkokullarda müdürlükçe istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velilerinin vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:44
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        MEB'in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmeliğe göre, güzel sanatlar müzik ilkokulu, güzel sanatlar müzik ortaokulu, spor ortaokulu ve meslek ortaokulu, "ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okullar" olarak tanımlandı.

        Yönetmelikle, anasınıflarının ortaokullarda da açılabilmesine dair düzenlemeye gidildi.

        Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülerek, öğle arası süresinin belirlenmesinde okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı.

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        Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması yönünde düzenleme yapıldı. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

        NAKİL İŞLEMLERİ

        Okula nakil zamanları netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        Hastanede uzun süreli yatış kararıyla tedavi süreci devam eden bireylerin bulunduğu ailelerin çocuklarına nakil işlemlerinde kolaylık getirildi.

        Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması nedenleriyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılabilecek.

        Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek.

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        Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerin denklik sınavları, 9 Temmuz 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredat doğrultusunda, her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde "beceri edinim raporu", ilkokullarda ise "gelişim raporu" verilecek.

        SINIF TEKRARI BİR KEZ YAPILABİLECEK

        Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi.

        Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.

        İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak.

        Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine imkan sağlandı.

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