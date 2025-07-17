MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki şaibe iddiaları tartışılmaya devam ederken; Milli Eğitim Bakanlığı cephesinde bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu görev değişikliği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki şaibe iddialarıyla ilgili değil.

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Bakanlık kaynakları, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iş ve işlemlerin; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde yapılan görev değişikliğinin idari bir takdir çerçevesinde olduğu belirtilirken, bu birimle doğrudan bir ilgisi bulunmadığının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda şaibe olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmış ve söz konusu iddialar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.