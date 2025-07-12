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        Haberler Gündem Eğitim MEB'den LGS sonuçlarıyla ilgili iddialara suç duyurusu - Haberler

        MEB'den LGS sonuçlarıyla ilgili iddialara suç duyurusu

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerine sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imalarının gündeme getirildiği belirtilerek, "Kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu paylaşmak isteriz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:30
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        LGS sonuçlarıyla ilgili o iddialara suç duyurusu
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imalarının gündeme getirildiği belirtilerek, "Bu mesnetsiz iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" denildi.

        Yazılı açıklamada, "2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

        Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

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        Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

        Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz." tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var." gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.

        Millî Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakârlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.

        Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

        Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz.

        Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

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