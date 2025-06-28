Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz

Olaylı boşanmalarının ardından problemleri süren Mauro Icardi ve Wanda Nara, gündeme gelmeye devam devam ediyor. Mahkeme kararıyla kızlarını annesi Wanda Nara'dan alıp bir hafta birlikte yaşama hakkına sahip olan Mauro Icardi, dün akşam Wanda'nın evine giderek kızlarını almak için bekledi.

REKLAM advertisement1 Nara ise kızlarını vermemekte ısrar etti. Wanda Nara'nın mahkeme kararına rağmen çocukları Icardi'ye vermemesi üzerine eve polis geldi. Wanda yine kapıyı açmadı, Icardi tam 10 saat beklemek zorunda kaldı.

REKLAM Uzun süren bekleyişin ardından Arjantinli golcü kızlarını alarak Wanda'nın evinden uzaklaştı. Yaşananlar Arjantin'de canlı olarak yayınlandı.