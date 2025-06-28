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        Haberler Magazin Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz

        Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki sular durulmuyor. Galatasaray'ın golcüsü, mahkeme kararıyla kızlarını almak için eski eşinin evine gitti ancak kapıda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:25
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        Olaylı boşanmalarının ardından problemleri süren Mauro Icardi ve Wanda Nara, gündeme gelmeye devam devam ediyor. Mahkeme kararıyla kızlarını annesi Wanda Nara'dan alıp bir hafta birlikte yaşama hakkına sahip olan Mauro Icardi, dün akşam Wanda'nın evine giderek kızlarını almak için bekledi.

        Nara ise kızlarını vermemekte ısrar etti. Wanda Nara'nın mahkeme kararına rağmen çocukları Icardi'ye vermemesi üzerine eve polis geldi. Wanda yine kapıyı açmadı, Icardi tam 10 saat beklemek zorunda kaldı.

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        Uzun süren bekleyişin ardından Arjantinli golcü kızlarını alarak Wanda'nın evinden uzaklaştı. Yaşananlar Arjantin'de canlı olarak yayınlandı.

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