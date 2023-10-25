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        Haberler Televizyon MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star yarışmasında Pazartesi akşamı kaptanlık için kıyasıya rekabet yaşanmıştı ve takımlar günün sonunda belli oldu. Gecenin sonunda kırmızı ve mavi takımların oyuncuları dün akşam dokunulmazlık için tüm hünerlerini sergiledi. İşte, 24 Ekim 2023 Salı günü MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacılar ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 20:43 Güncelleme: 25.10.2023 - 20:43
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        • 1

          MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken Pazartesi gecesi takım kaptanları ve yarışmacıları belli oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. Pazartesi akşamı ise yeni takımlar oluşturuldu ve bunun için kaptanlık oyunu oynandı. Dün akşam ise tüm yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele etti. İşte 24 Ekim 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bu akşam tüm yarışamcılar için kıyasıya rekabet devam ederken ekran başındakiler için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam tüm yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için en iyi tabakları çıkarmaya çalıştılar. Tüm hünerlerini sergileyen adaylar gün sonunda şeflerden en çok beğeni alacak tabağın kendisinin olması için ter döktü.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Cemre oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin eleme adayları Metin ve Barbaros oldu.

        • 6

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI GÜNÜNÜN KONSEPTİ NE?

          Haftanın ikinvi gününde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve konsept burger olarak belirlendi. Çeşit çeşit burgerler iştah kabartan tabaklara dönüşecek.

        • 7

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Günün konsepti ise mantı oldu. Gecenin sonunda en iyi mantıyı çıkaran kişi kaptanlık oyununun kazananı olurken kırmızı takımının kaptanını da belirledi. Böylelikle iki takımın kaptanları yarışmacıların isimlerini tek tek belirlendi.

        • 8

          Mavi takımın kaptanı Cemre oldu.

        • 9

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Yarışmada en iyi mantıyı yapan aday şeflerin oylarıyla belli oldu ve kaptanlık oyununun da kazananı oldu.

        • 10

          Kırmızı takımın kaptanı Dilara oldu.

        • 11

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Mavi takımın yarışmacıları Cemre, Alican, Batuhan, Metin, Esra, Barbaros, Tanya ve Kıvanç oldu.

        • 12

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Kırmızı takımın yarışmacıları Dilara, Hasan, Tahsin, Tolga, Barış, Ayaz, Sergen ve Eren oldu.

        • 13

          22 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.

        • 14

          GEÇEN HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Eleme potasına giren isimler; Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Alican, Sergen ve Tanya.

        • 15

          21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

        • 16

          20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

        • 17

          20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.

        • 18

          20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.

        • 19

          19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

        • 20

          19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

        • 21
        • 22
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        • 24
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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