Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı.

İHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞABEY HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.