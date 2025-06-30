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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: "Bu dava reddedilmeli" | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş: "Bu dava reddedilmeli"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ile ilgili davanın ertelenmesiyle ilişkin, "Biz bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:29
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        "Bu dava reddedilmeli"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal davasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        DHA'nın haberine göre Yavaş, "Kurultayımıza dair açılan davada, mahkemenin görevsizlik kararına yapılan itiraz süreci beklenerek duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Oysa biz, bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.

        Yavaş, şunları kaydetti: "Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetimi ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi tartışmasızdır. Söz konusu süreci yargı eliyle tartışmalı hale getirme çabalarının ne hukuki ne de siyasi zeminde bir karşılığı olabilir. Adalet duygusunu zedeleyen bu davaların, yurttaşlarımızın gerçek sorunlarını perdelemesine asla izin verilemez. Bu ülkenin ağırlaşan ekonomik krizini de adalet sistemindeki çürümeyi de çözecek yeni bir iktidara ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak bu derin sorunlar yalnızca partimizin değil, tüm muhalefetin ve halkın ortak meselesidir. Çünkü bu düzen yalnızca bizi değil; hakkı, hukuku, ekmeği savunan herkesi hedef alıyor. Bu nedenle; tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır."

        Fotoğraf: AA

        CHP kurultay davası ertelendi
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