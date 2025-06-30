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        CHP kurultay davası ertelendi

        CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Davada ceza yargılaması ve görevsizlik kararı itirazı beklenecek. İşte bugün görülen duruşmadan detaylar..

        Giriş: 30.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:58
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        CHP kurultay davası ertelendi
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        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi.

        Duruşma saat 10.00'da başladı. Davanın bugün 3.celsesi görüldü. İşte duruşmadan detaylar..

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

        CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        DAVA ERTELENDİ

        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmedilerek duruşma 8 Eylül'e ertelendi.

        Mahkeme başkanı, "Ceza yargılamasının kesinleşmesini ve görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesini bekleyeceğiz" dedi.

        CHP AVUKATI: SANDIK KONMUŞTUR, SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR

        Tekrar söz alan CHP avukatı şunları kaydetti: Maddeye göre açılan davada iptal istemi süreye bağlanmış olduğundan bu süre de geçmiştir. Zaman aşımı itirazımızı yineliyoruz. İster olağanüstü kurultay deyin ister olağan kurultayın tekrarı, amaç sandık koymaktır. Bu sandık konmuştur, sonuç ortaya çıkmıştır. Haliyle dava da konusuz kalmıştır.

        CHP AVUKATLARI SÖZ ALDI

        Duruşmada söz alan CHP avukatları: "Tüm itirazlar seçim kuruluna yapılır. Orada karar aynı gün verilir. Siyasi parti kongre seçimleri sonuçlarına mahkeme huzurunda itiraz edilmesi, özel kanun olan siyasi partiler kanunu 21. maddesine açıkça aykırıdır."

        LÜTLÜ SAVAŞ'IN AVUKATI SÖZ ALDI

        Duruşmada Lütfü Savaş'ın avukatı söz alarak, "Ayrıntılarını öne sürdüğümüz üzere 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı, organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri kamu düzenini ve demokrasinin asgari gerekliliklerini ihlal edecek şekilde sakatlamıştır. Söz konusu kurultay mutlak butlanla batıldır." dedi.

        Savaş'ın avukatı sözlerine şöyle devam etti: "6 Nisan 2025 tarihi CHP 21. Olağanüstü seçimli kurultay yönünde olağanüstü kurultay kararı genel başkan tarafından alınmıştır. 38. Olağan Kurultay bakımından bir butlan kararı verilmesi durumunda bu çağrı yetkisiz genel başkan tarafından yapıldığından yok hükmünde sayılmalıdır. Olağanüstü kurultayda gayri meşru genel başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir."

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        CHP AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

        Duruşmada CHP avukatlarının son sözleri sorulması halinde ek süre istemeyecekleri öğrenildi.

        DAVA SÜRECİ

        Geçtiğimiz aylarda eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin başvurusu sonucunda soruşturma başlatılmıştı. Davanın 26 Mayıs'ta ikinci celsesi görüldü ve duruşmada bazı ara kararlar verildi.

        Buna göre CHP Genel Merkezi'nden 4-5 Kasım kurultayının gerçekleştirildiği dönemde geçerli olan tüzük ve mevcut tüzük istendi.

        Davada bu tüzüklerin incelenmesi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 6 Nisan'da olağanüstü bir kurultay gerçekleştirilmişti. Yine bu kurultaydaki mazbata mahkeme tarafından talep edildi.

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        Bir diğer talep ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine 38.Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin yürütülen ceza soruşturmasının son durumunun sorulması oldu. Oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 12 isim şüpheli sıfatıyla buluyor.

        Bu kişiler arasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulunuyor. 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren soruşturmada iddianame hazırlandı ve 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Özel: Verecekleri her karara hazırız
        Özel: Verecekleri her karara hazırız

        Fotoğraf: AA

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        #chp kurultayı davası
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