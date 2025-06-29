Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel: Verecekleri her karara hazırız | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel: Verecekleri her karara hazırız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Kurultayı ile ilgili mahkemenin vereceği karara dair "Ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. CHP dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp zulmetmesinler artık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 23:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Verecekleri her karara hazırız
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, bugün CHP Kurultayı ile ilgili mahkemenin vereceği karara dair şunları söyledi:

        Bir mahkeme görülecek. O mahkeme ne karar verecekse verecek o mahkeme sonuç odaklı bir mahkeme değil süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin birinci partisini, son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne ülkeye fayda yok. Ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. CHP dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp zulmetmesinler artık. Bu ülkenin açlığı, yoksulluğu, işsizliği, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #CHP Kurultayı
        #Özgür Özel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Habertürk Anasayfa