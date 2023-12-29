Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti

        Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle uzun uzun sohbet gerçekleştiren Kırmızıgül, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 07:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; basın mensuplarıyla sohbet eden Mahsun Kırmızıgül, "Beyaz Melek' filminin çıkış noktası burası... Dizi çekmeye geldiğimizde buranın hastane olduğunu sanıyordum. Geldiğim yerde kimsesiz yurdu görmemiştim. Buna şahit olunca 'Beyaz Melek' filmini yazdım. Burada sahne çekmiştik. O dönemde burada kalan sakinler vardı, bugün onları da gördüm. Çok güzel duygular" dedi.

        • 2

          "MERHAMETSİZ VE VİCDANSIZ İNSANLARA KIZIYORUM"

          Hayatı boyunca insanları din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin ayırmadığını ifade eden Kırmızıgül, "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Anne, baba ve dedelerine bakmayanlara kızıyorum. Büyük metropollerde bu var. Hayat kısa... Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımızı da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin" şeklinde konuştu.

        • 3

          Geçtiğimiz günlerde bir konserinde 'Annem' şarkısını tamamlayamayarak, gözyaşları içinde annesinin alzheimer olduğunu açıklayan Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili konuştu.

        • 4

          "ANNEM BAŞIMIN TACI"

          Kırmızıgül, "Elden ayaktan düştüğü zaman anneleri ve babalarını bırakıyorlar. Bırakmayın! Seni doğuran ana ve seni büyüten baba... Bırakma işte! Annem başımın tacı... Bütün hayatım onunla geçti. Taş taşıyarak beni büyüttü. Evet, beni tanımıyor, hayatın gerçeği bu... Beni tanımaması önemli değil. Yanında oturduğum zaman çocukluğumdan beri onunla geçirdiğim zaman gözümün önüne geliyor. Evlatlarınıza iyi evlat edinmeyi öğreteceksiniz" açıklamasında bulundu.

          Fotoğraflar: HT Magazin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        Habertürk Anasayfa