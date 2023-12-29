Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret etti

"MERHAMETSİZ VE VİCDANSIZ İNSANLARA KIZIYORUM"



Hayatı boyunca insanları din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin ayırmadığını ifade eden Kırmızıgül, "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Anne, baba ve dedelerine bakmayanlara kızıyorum. Büyük metropollerde bu var. Hayat kısa... Gün gelecek ve biz de yaşlanacağız. Evlatlarımızı da bizi buraya bırakabilir. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin" şeklinde konuştu.