Madonna biyografisini çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturuyor

Biyografinin ilk duyurulduğu 2020 yılında Madonna bir açıklamada şunları söylemişti: Hayatın beni bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve kendi yolunu bulmaya çalışan bir insan olarak bu dünyada çıkardığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Bu filmin odak noktası her zaman müzik olacak. Müzik beni ayakta tuttu ve sanat beni hayata bağladı. Pek çok anlatılmamış ve ilham verici hikâye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir?