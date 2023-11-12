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        Haberler Magazin Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'a: En iyi yerimsin - Magazin haberleri

        Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'a: En iyi yerimsin

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'a olan aşkını haykırmaya devam ediyor. Torreira, sevgilisine "En iyi yerimsin, hayatımda olmanı seviyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:00
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          Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı doludizgin sürüyor.

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          Lucas Torreira, aşkını dile getirdiği yeni paylaşımlarda bulundu.

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          Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile futbol oynadıkları anın da yer aldığı 9 fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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          Lucas Torreira, yayımladığı gönderilere, "Sen, benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.

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          Lucas Torreira ile Devrim Özkan, aşklarını ilk kez 31 Ekim'de sosyal medya hesaplarına taşımıştı.

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          Lucas Torreira; sevgilisiyle fotoğraflarının üzerine, doğduğu şehir olan Uruguay'ın Fray Bentos kenti ile Devrim Özkan'ın doğum yeri olan Bodrum ve 'seni seviyorum' yazmıştı. Torreira'nın paylaştığı fotoğraf, yaz aylarında Miami'de çekilmişti.

          * Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın doğdukları şehir arasında 12 bin kilometre bulunuyor.

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          Lucas Torreira geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollamıştı.
          Çiçeğe iliştirilen kartta, İspanyolca "Bugün hayatının yeni bir dönemi başlıyor. Sana büyük başarılar diliyorum. Hiç bir zaman ışıltını kaybetme. Sen dünyanın en iyi oyuncususun. Seni seviyorum monito. Sen hayatımın aşkısın" ifadeleri yer almıştı.

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