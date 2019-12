John Ford’un 7 Women ve John Huston’ın The Night of the Iguana filmlerinde de rol aldı. En son 1980’de rol aldığı Alligator filmiyle sinema kariyerini noktaladı.



Lyon, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. Hampton Fancher, Roland Harrison, Cotton Adamson ve Edward Weathers ile evlendi.