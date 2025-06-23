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        LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren adaylar, LGS sonuç ve tercih tarihlerini gündemine aldı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih kılavuzu yayımladı. Peki, "LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 2025 LGS tercihlerinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:00
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        • 1

          LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri, 'https://e-okul.meb.gov.tr' internet adresi veya ortaokul/imam hatip ortaokullarında yapılabilecek. Peki, "LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih işlemleri nasıl yapılır?" İşte LGS tercih tarihleri...

        • 2

          LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!

          Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

        • 3

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

          LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        • 6

          LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

          Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

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