LGS sonucu sorgulama: 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, LGS sınavının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS soru ve cevaplarını erişime sunarken, adaylar puan hesabı yapmaya başladı. İşte 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler sınavı sonucu ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Peki, "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonucu sorgulama ekranı...
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2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak.
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SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL YERLEŞECEK?
Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri yerel yerleştirme ile belirlenecek.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercihleri geçtiğimiz yıl 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayı içerisinde alınması bekleniyor.