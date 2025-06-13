LGS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? LGS sınavına girerken neler yasak?
LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu sorusunun yanıtı MEB kılavuzuyla yanıt buldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Peki LGS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? LGS sınavına girerken neler yasak?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS sınavında kalemi silgi veriliyor mu merak ediyor. Veliler ve öğrencileri, sınav öncesinde LGS'de yasaklı olan ve olmayan eşyalar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. MEB kılavuzuyla LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu, akbil, bozuk para ve su götürülür mü sorusu yanıt buldu. İşte detaylar
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LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE KALEM, KALEMTRAŞ VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.
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LGS SINAV SALONUNA SOKULMASI YASAK OLANLAR
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacak.
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