Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınava saatler kala LGS günü toplu taşıma ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Geri sayım sürerken adaylar, veliler ve görevli öğretmenler "LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili açıklama ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve EGO Genel Müdürlüğü’nden geldi. Peki; 15 Haziran Pazar LGS günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı? İşte yanıtı!