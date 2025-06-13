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        Haberler Bilgi Gündem LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Haziran 2025 Pazar günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı?

        LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav, iki oturum şeklinde uygulanacak olup ilk oturum saat 09:30'da başlayacak. Geri sayım sürerken sınava katılacak öğrenciler ve velileri ile görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Konu ile ilgili açıklama geldi. Peki; LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar günü LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:50
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        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınava saatler kala LGS günü toplu taşıma ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Geri sayım sürerken adaylar, veliler ve görevli öğretmenler "LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili açıklama ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve EGO Genel Müdürlüğü’nden geldi. Peki; 15 Haziran Pazar LGS günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur bedava mı? İşte yanıtı!

        • 2

          LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçları 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

          İBB'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için sınav giriş belgesini, sınav görevlilerinin ise görevli belgelerini yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.

        • 3

          HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

          Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

        • 4

          LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

          Uygulama, sınav saati olan 09.30’dan iki saat önce başlayacak ve sınav bitişinin ardından iki saat daha devam edecek.

        • 5

          ANKARADA'DA LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak.

        • 6

          EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

          Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı.

          EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

          İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek

        • 7
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