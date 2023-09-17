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        Haberler Magazin Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı - Magazin haberleri

        Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı

        Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:08
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          ‘Güzel Günler’ dizisinin setinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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          Çift dün akşam sade bir törenle nişanlandı.

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          Törene çiftin yakın arkadaşları olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu da katıldı.

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          AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETTİLER

          Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etmişti. Burak Dakak, yeni yıla girerken sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.

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          Dakak ve Tanlar, 'Güzel Günler' dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat vermişti.

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