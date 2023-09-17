Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı

AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETTİLER



Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etmişti. Burak Dakak, yeni yıla girerken sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.