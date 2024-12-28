Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınama

İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United'da bazı taraftarlar, önceki gün oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcuları Manor Solomon'a destek vermek isterken, Filistin karşıtı tezahüratta bulundular.

Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

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KULÜPTEN KINAMA GELDİ Konu hakkında kulübün kayıtsız kalamayacağını söyleyen Leeds United basın sözcüsü, "Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz." ifadelerini kullandı.