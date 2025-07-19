Kuzey Kutbu'nda araştırma yapan lise öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak

TÜBİTAK Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, projesiyle 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Bu sayede Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılmaya hak kazanan Demir, kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla yola çıkan 12 bilim insanıyla Kuzey Kutbu'na gitti.

Demir, 78 derece kuzey enleminde bulunan Longyearbyen/Svalbard'da, "Soğan Kabuğu ve Kırmızı Deniz Yosunlarından pH'a Duyarlı Biyo-Eko Ambalaj Üretimi" konulu projesiyle ilgili araştırmalarda bulundu.

Ambalajın kutup şartlarındaki çözümlenmesi, dayanıklılığı ve doğaya zarar verip vermediğiyle ilgili deneyler yapan Demir, ambalajın buzul şartlarında daha hızlı çözüldüğünü gözlemledi.

Soğuk hava şartlarına karşı ambalajın dayanıklılığını da test eden Demir, bu yönünün biraz daha geliştirilmesi gerektiğini analiz etti.

Kendisinin yanı sıra iki lise öğrencisinin daha katıldığı deniz örneklemesi çalışmalarından tecrübe edinen Demir, hayalini kurduğu kimya ve biyoloji mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra bilim insanı olarak dünya çapında başarılar elde etmek istiyor.

"KUTUP SAYESİNDE PROJEMİ İLERLETMEYİ HEDEFLİYORUM"

Elif Berra Demir, buzulların çok farklı bir ortama sahip olduğunu söyledi.

Kutup suyu içinde biyoplastik ambalaj atığını test etmeye çalıştığını ve aldığı su örnekleri üzerinde biyoplastiği çözündürerek denemeler yaptığını anlatan Demir, "Aldığım su örneklerinin bir kısmını işlem yapmadan, diğer kısmını içerisinde biyoplastiğimi çözündürerek analizlerini yapmak için ülkemize getirdim. Burada karakterizasyon işlemleri yaparak hangi bileşenlerin suya geçtiğini, zararlı olup olmadığını, suda çözülme sürecini incelemeyi planlıyorum. Bu verilerle yeni bir makale veya bildiri, dergilere yazı yazmayı planlıyorum" dedi.

Demir, gözlemlerinden ve deneylerde elde ettiği sonuçlardan bahsederek, şunları kaydetti: "Suyun sıcaklığının düşük olması nedeniyle biyoplastiğin daha hızlı çözümlendiğini gözlemledim. Denizlere atık atılırsa çok zararlı bir durum ama benim biyoplastiğim kullanılırsa hızlı şekilde çözüleceğini ve doğaya herhangi atık bırakmayacağını gördüm. Soğuğa karşı dayanımlara karşı yeni adımlar atabileceğimi gözlemledim. Şu anda soğuğa karşı ne yapabilirim diye geliştirme yöntemleri üzerine çalışıyorum."