Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kuru meyve mi, taze meyve mi? Hangisi tercih edilmeli?

        Sağlıklı atıştırmalık mı arıyorsunuz? Kuru meyve mi, taze meyve mi? Hangisi tercih edilmeli?

        Aynı meyve, farklı formlarda: Kalori, besin değeri ve sağlık etkileriyle detaylı karşılaştırma! Peki, hangisi sizin için doğru seçim? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru mu, taze mi? Hangi meyve tercih edilmeli?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilo kontrolünden kan şekeri düzenine kadar, meyve seçiminiz düşündüğünüzden daha önemli. Enerji yoğunluğu, vitamin kaybı ve şeker içeriği… İşte tüm yönleriyle meyve seçiminin şifreleri!

        Meyveler, ister taze ister kurutulmuş olsun, genel sağlığı destekleyen vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengindir. Ancak meyvenin kurutulması, hem besin hem de kalori açısından yoğunlaşma anlamına gelir. Bu süreçte bazı hassas besin öğeleri, özellikle C vitamini gibi ısıyla kolayca yok olanlar, kısmen kaybedilebilir. Kurutulmuş meyveler ile taze meyveler arasındaki temel farklar, kalori, su içeriği ve enerji yoğunluğu gibi faktörlerde ortaya çıkar.

        REKLAM
        İşte yaz meyveleri kullanılarak yapılan pratik tarifler
        İşte yaz meyveleri kullanılarak yapılan pratik tarifler
        Temmuz ayının sebze ve meyveleri
        Temmuz ayının sebze ve meyveleri

        ENERJİ YOĞUNLUĞU VE KALORİ FARKLILIKLARI

        Taze meyveler, düşük enerji yoğunluğuna sahiptir. Örneğin bir adet taze erik yaklaşık 8 kalori içerirken, aynı meyvenin kurutulmuş hali yani bir kuru erik yaklaşık 23 kaloriye sahiptir. Taze meyveler, hacim olarak daha fazla yer kapladıkları için daha tok hissettirirler. Kurutulmuş meyveler ise az miktarda tüketilse bile daha yüksek enerji sağlar. Bu, onları besleyici ancak kolayca fazla tüketilebilecek bir seçenek haline getirir.

        BESİN İÇERİĞİ KARŞILAŞTIRMASI

        Parça başına karşılaştırıldığında, taze ve kurutulmuş meyveler arasında vitamin, mineral ve lif açısından büyük farklar olmayabilir. Ancak aynı ölçü birimi kullanıldığında, örneğin bir fincan taze üzüm ile bir fincan kuru üzüm kurutulmuş meyveler daha yoğun besin içerir. Bu yoğunluk, suyun uzaklaştırılmasıyla elde edilir.

        REKLAM

        - Bir fincan kuru üzüm: 430 kalori

        - Bir fincan taze üzüm: 60 kalori

        - Bir fincan kuru kayısı: 380 kalori

        - Bir fincan taze kayısı: 75 kalori

        Kurutulmuş meyveler; potasyum, demir, bakır ve lif gibi besin maddelerinde daha zenginken, C vitamini gibi ısıya duyarlı besinler açısından daha fakirdir.

        KURU MEYVENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

        1. YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ

        Kuru meyveler, taze meyvelere kıyasla ons başına daha fazla antioksidan (polifenoller, flavonoidler, karotenoidler, fitoöstrojenler) içerir. Bu bileşikler, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur.

        2. GENEL BESLENME KALİTESİNİ ARTIRIR

        Düzenli olarak kuru meyve tüketen bireylerin genel olarak daha dengeli beslendiği, daha fazla meyve, sebze, tam tahıl ve bitkisel kaynaklar tükettiği gözlemlenmiştir.

        REKLAM

        3. SAĞLIK RİSKLERİNİ AZALTABİLİR

        Araştırmalar, kuru meyve tüketiminin daha düşük vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi ve sistolik kan basıncı ile ilişkilendirildiğini göstermektedir.

        4. DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR

        İçerdikleri magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller, tip 2 diyabet riskini azaltabilir ve kan şekeri dengesini destekleyebilir.

        5. KAN ŞEKERİ KONTROLÜNE KATKIDA BULUNUR

        Kurutulmuş meyvelerdeki çözünebilir lif, sindirimi yavaşlatarak glikozun kana geçiş hızını azaltır ve ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı olur.

        6. UZUN RAF ÖMRÜ VE PRATİK KULLANIM

        Nem içeriğinin düşük olması, kurutulmuş meyvelerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Taşınabilir, hafif ve pratik atıştırmalıklar olarak öne çıkarlar.

        REKLAM

        TAZE MEYVENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ AVANTAJLARI

        1. DOĞAL VE İŞLENMEMİŞ BESİN KAYNAĞI

        Taze meyveler, hiçbir işlemden geçmeden doğal hallerinde tüketilir. Bu sayede enzimlerini ve hassas vitaminlerini, özellikle C vitamini gibi ısıya duyarlı olanları, tam olarak korurlar.

        2. YÜKSEK SU İÇERİĞİ İLE NEMLENDİRİR

        Yüzde 80-90 oranında su içerirler. Bu özellikleri sayesinde vücudu nemlendirir, tokluk hissi yaratır ve sindirimi yavaşlatarak kan şekerini daha dengeli yükseltir.

        3. DAHA DÜŞÜK KALORİ VE ŞEKER

        Taze meyveler, kalori ve doğal şeker açısından kurutulmuş versiyonlarına göre daha düşüktür. Bu sayede daha büyük porsiyonlar tüketilebilir.

        4. KATKI MADDESİ İÇERMEZ

        Taze meyvelerde genellikle ilave şeker, koruyucu veya katkı maddeleri bulunmaz. Kurutulmuş meyvelerde ise bazı markalar bu tür katkılar içerebilir.

        5. TOKLUK HİSSİ VERİR

        Yüksek su ve lif içeriği sayesinde mideyi daha çok doldurur, bu da doygunluk hissini artırır ve aşırı yeme riskini azaltır.

        REKLAM

        KİMLER KURU MEYVE TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMALI?

        - Diyabet hastaları: Kurutulmuş meyveler doğal şeker açısından yoğun olduğu için kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Ancak hurma, kuru erik ve kayısı gibi daha düşük glisemik indekse sahip seçenekler tercih edilebilir.

        - Kilo kontrolü yapan bireyler: Kurutulmuş meyveler küçük hacimlerine rağmen kalori açısından yoğundur. Bu nedenle porsiyon kontrolü büyük önem taşır.

        - Sülfit hassasiyeti olanlar: Bazı kurutulmuş meyveler sülfit ile işlenir. Bu katkı maddesi bazı hassas kişilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Etiket kontrolü yapılmalı, organik ya da sülfit içermeyen çeşitler tercih edilmelidir.

        HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

        Taze ve kurutulmuş meyveler, her ikisi de sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabilir. Taze meyveler daha düşük kalori ve şeker içerirken, kurutulmuş meyveler daha yoğun besin ve antioksidan sunar. Dikkat edilmesi gereken porsiyon kontrolü ve çeşitliliktir. Günlük diyette her iki formdan da faydalanmak, farklı besin öğelerinden maksimum yarar sağlamaya yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Habertürk Anasayfa