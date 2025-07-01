Temmuz ayı, hem ferah hem de besleyici lezzetlerle doludur. İşte o lezzetlerin başlıcaları...

TEMMUZ AYININ TAZELİĞİ: MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVELER

Temmuz, yazın ortası ve doğanın cömertliğini en çok hissettirdiği zamanlardan biridir. Tezgâhlar renklenir, sofralar şenlenir. Mevsiminde yetişmiş sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem de daha besleyicidir. İşte temmuz ayında mutlaka mutfağınızda yer vermeniz gereken sebze ve meyveler:

UYARI: Alerji, kronik rahatsızlık ve hamile olan kişilerin bu gıdaları tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilir!