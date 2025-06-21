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        Haberler Yaşam Küre Dağları'ndaki kurtlar fotokapanda

        Küre Dağları'ndaki kurtlar fotokapanda

        Bartın ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki kurtlar, 10 fotokapanla görüntülendi. 3 aylık süreçte kurtların doğal yaşam davranışları kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:39
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        Küre Dağları'ndaki kurtlar fotokapanda
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        Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından kurtların yaşam alanlarındaki davranışlarını araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na, ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi.

        Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen noktalara kuruldu.

        Kurtların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, 3 aylık süreçte kurtların davranışları görüntülendi.

        Görüntülerde; bir kurdun doğal ortamında güçlü sesle bağırması da yer aldı.

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        #Küre Dağları
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