Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor

KRAL VE PAŞA KARDEŞLERİN ÇİFTİ 740 BİN TL

Şampiyon'un o gün pazarın ilgi odağı olduğuna dikkat çeken Aşkın, "Kurban almak için pazara gelenler, Şampiyon'un çok sayıda fotoğraf ve videolarını çektiler. İnternette paylaştılar. Agresif ve aksi oldukları için bir daha pazara çıkarmaya cesaret edemiyoruz. Kamyona yüklemeye 8-10 kişi insan lazım oluyor. Kurbanlık boğalarımızın 3'ü de satılık. Şampiyon 450 bin lira, Kral ve Paşa kardeşlerin çifti 750 bin lira. Alıcı çıkarsa eğer, Susuz beldemizdeki besihanemize bekliyoruz." ifadesini kullandı.