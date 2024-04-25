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        Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor, 9 gün olacak mı, açıklama geldi mi?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor?

        Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı takvimi duyurulurken bu sene Haziran ayına denk geliyor. Zilhicce ayının 10. gününden itibaren idrak edilecek olan Kurban Bayramı günleri heyecanla bekleniyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:47
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        • 1

          Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Mübarek Kurban Bayramı iki dini bayramlardan birisidir. Bu sene Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor?

        • 2

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

          2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

          Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak. 2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.

          Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 3

          2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        • 4
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