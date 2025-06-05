Değerli Müminler!

Bayramlar, Allah’ın kullarına ihsan ve ikramıdır. Bayramlara yakışan, neşe ve coşkudur. Bize düşen ise, bu neşe ve coşkuyu evlerimizden başlayarak sokaklarımıza, şehirlerimize ve bütün dünyaya taşımanın gayretinde olmaktır. Çocuklarımızın gönlünü hoş etmek, gençlerimiz ile güzel ve nitelikli vakit geçirmektir. Onların hayatlarında kalıcı bayram hatıraları bırakmaya çalışmaktır.

Bayramlara yakışan, sıla-i rahimdir. Bize düşen ise, anne ve babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Hastanelerde, sevgi ve huzurevlerinde bulunan kardeşlerimizi bayram sevincine ortak etmektir. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmek, onlar için Rabbimizden af ve mağfiret dilemektir.

Bayramlara yakışan, sevindirirken sevinmektir. Bize düşen ise, yetim ve öksüzlerin yüreklerine ferahlık sunmak, dertlerine derman olmaktır.

Bayramlara yakışan, affetmek ve bağışlamaktır. Bize düşen ise, dargınlıklara ve küskünlüklere son vermek; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir.