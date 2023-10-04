Kuran'da yer alan kız bebek isimleri ve anlamları
Kur'an-ı Kerim'de yer alan kız isimleri, İslam kültüründe hem manevi bir öneme sahip olup hem de benzersiz bir zarafeti temsil eder. Bu kutsal kitapta geçen kız isimleri, hem tarih boyunca hem de günümüzde dini kız isimleri arasında sıkça tercih edilmiştir ve halen de tercih edilmektedir. Kuran, nadir ve anlamlı kız bebek isimleri araştıran ailelere geniş bir seçenek yelpazesi sunar. İşte, Kur'an'da geçen kız bebek isimleri ve onların anlamları...
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Anne ve baba adayları, bebeğin cinsiyetini öğrendikleri anda ona en güzel ve anlamlı ismi koymak için araştırmalara başlar. Bebeklerine koyacakları isimde dini kız isimlerini tercih etmek isteyenler, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri üzerine yoğunlaşır. Nadir kız bebek isimleri arayanlar için Kur'an, birçok seçenek sunmaktadır. Çevrelerinden aldıkları önerilerin yanı sıra, internet üzerinden de Kuran'da yer alan kız isimleri hakkında bilgi edinebilirler. Eğer siz de Kuran'da geçen kız isimleri ve anlamları arayışında iseniz, bir sonraki sayfada yer alan önerilere bakabilirsiniz. Bebeğiniz için Kur'an'da yer alan kız bebek isimleri ve anlamları ile ilgili önerilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
KURAN'DA GEÇEN KIZ İSİMLERİ
Bir kız bebek sahibi olacak aileler için, Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri büyük bir öneme sahiptir. Bu içerikte, Kur'an'da adı geçen kız bebek isimleri ve anlamları ile ilgili merak ettiklerinizi bulacaksınız.
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A ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Anife: Muhammed suresinde Anife geçmektedir ve kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Gençlik çağının başlaması anlamına gelmektedir.
Ahsa: Birçok ayette geçen Ahsa kız ismi olarak kullanılır. Hesap etme ve sayma gibi anlamları bulunur.
Aden: Necm ve Hud surelerinde geçen Aden kız ismi olarak kullanılmaktadır. Allah’ın yasaklığı kavimlerden birinin ismidir.
Asiye: Husa as’ı bırakıldığı nehirden alıp büyüten ve Firavun’un eşi olan Asiye’dir. Acı çeken kadın ve asi anlamları bulunmaktadır.
Ahsen: Tin suresinde geçmektedir. Çok güzel ve ne güzel gibi anlamları bulunur.
Akay: Dolunay.
Aksa: En uzak yer.
Azze: Pek çok ayette yer almaktadır. Saygıdeğer ve saygılı manasına gelmektedir.
Azra: Azra Medine'nin bir diğer ismidir. Kuranda geçen Azra ismi el değmemiş anlamına gelmektedir.
Asel: Muhammed suresinde geçer ve cennet balı anlamını taşır.
Alime: Bilgi sahibi olan kız anlamındadır.
Aleyna: Kuran'da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
Asi: Dik baslı, baş kaldıran anlamındadır.
Atiye: İsmi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
Aliye: Yüce, yüksek anlamındadır.
Amine: İnanılır, güvenilir, peygamber efendimizin annesinin adıdır.
B ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Bükre: Fetih suresinde geçen bu isim sabah vakti anlamını taşır.
Benan: Enfal ve Kıyamet surelerinde geçer ve parmakla gösterilen kişi anlamını taşır.
Beyza: Kuran’da geçen ve günahsız, beyaz ve ak anlamlarını taşır.
Benna: Sad suresinde geçen bir isimdir. Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.
Belinay: Cennette peygamber çiçeği.
Bengisu: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.
Beren: Güçlü, kuvvetli, akıllı.
Buğlem: Kuranda geçen Buğlem ismi cenneti müjdeleyen melek anlamına gelmektedir.
Berra: doğru sözlü ve hayır işleyen kimse manasına gelmektedir.
Beylem: Kuranda geçen bir isim olup çiçek buketi anlamına gelmektedir.
Beyna: İyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır
Berzah: Dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
Bereket: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.
Berfin: kardan yapılmış, tertemiz.
Betül: Namuslu, temiz kadın.
C ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.
Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir.
Cennet: Kuran’da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir.
Cevza: Eskiden ikizler burcuna verilen isim.
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D ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Duhan: Kıyamet gününde ortaya çıkması beklenen duman anlamındadır.
Dilay: Ay gibi güzel ve gönülleri aydınlatan anlamlarına sahiptir.
Duha: Duha kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Bu isim hem kız hem de erkek çocuklarına verilebilir.
Dürre: İnci tanesi anlamına gelmektedir.
Didar: Didar güzel yüz ve güzel görünüş anlamına gelmektedir.
Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.
E ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Esra: İsra suresinde geçer ve karanlıkta yol gösteren anlamına gelir.
Ecmel: Oldukça güzel anlamındadır.
Ebrar: iyilik ve hayır seven anlamındadır.
Ecrin: Allah’ın hediyesi anlamındadır.
Eda: Davranış, tutum. Bakara suresinde geçer.
Elif: Arap alfabesinin ilk harfi, ince ve uzun boylu kız.
Emel: İstenen, beklenen.
Erva: Temiz, ahlaklı kız. Çok güzel, genç.
Efide: Efide kalp manasına gelmektedir. Kuranda ise Efide ismi Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.
Esife: Bu isim kederli, tasalı ve gamlı anlamına gelmektedir. Kuranda Araf suresinde de geçmektedir.
Ela: Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.
Esma: Allah'ın isimlerinden biridir. Duyma ve işitme anlamında da kullanılır.
Emine: Emin, güvenilir anlamlarına gelir.
Evsa: Emreden insan anlamındadır.
Evla: Daha iyi olmak anlamındadır.
Esved: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Esved kara anlamındadır.
Ezel: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamına gelir.
Ecre: Ödül.
Evsan: Put.
Eslem: Allah'a teslim olmak anlamında.
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F ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Firdevs: Cennetin en güzel bahçesi.
Ferda: Gelecek ve yarın anlamlarına gelir.
Feriha: Tevbe ve Bakara surelerinde geçer. Ferahlığa ulaşmak anlamındadır.
Fecir (Fecr): Kuran’ın 89. sûresidir. Kız ismi olarak kullanılır.
Fecir: Tan, sabah aydınlığı, gün doğumu, tanyerinin ağarması.
Firdevs: Cennet, Cennet’in en yüksek derecelerinden biri, altıncı Cennet, Cennet hahçesi, mutluluk ülkesi; bahçe, bostan.
G ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Gözen: Samimi ve ilginç anlamlarına gelir.
Gani: 1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır
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H ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Hüma: Devlet kuşu, saadet anlamlarına gelir.
Henna: Kına ağacı anlamındadır.
Halide: Sonsuz.
Hamiye: 1.Koruyan, 2. Kızgın, çok sıcak.
Hazen: Hüzün, keder.
Hüsna: Çok güzel ve en güzel.
Havva: Hz. Adem’in -aleyhisselam- hanımıdır. Dünyadaki ilk kadındır. Kız ismi olarak kullanılır.
Hacer: Kabe'nin duvarındaki siyah.
Hilal: Hadislerde geçmektedir. Ramazan orucunun başlangıcı ve bitişi olarak görülür. Kız ismi olarak kullanılır.
Hasibe: Saygın ve değerli kişi.
Havva: Canlı, yaşayan demektir.
Hamiyet: Koruma, kollama.
Hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay anlamlarına gelir.
Huda: Doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi.
Huri: Güzel.
Hayat: Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.
I ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Ikra: Oku anlamındadır.
Imran: Evine bağlı olan kadın anlamındadır.
Izgi: Adil, zeki ve güzel anlamındadır.
Itır: Güzel koku anlamındadır.
Irem: Cennete benzeyen bahçe.
Irem: Cennet bağı, dünya cenneti, cennet kadar güzel ve bayındır yer.
Irmak: Kur'ân'da bazı sûrelerde geçer. Kız ismi olarak kullanılır.
Irmak: Akarsu: Ayırmak, uzaklaştırmak.
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K ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Kevser: Cennetteki bir ırmağın ismidir.
Kadem: Uğurlu.
Kübra: Büyük olan.
Karye: Küçük yerleşim yeri.
Kader: Alınyazısı anlamına gelir.
L ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Lamia: Parlayan, pırıldayan.
Leyal: Gece anlamında.
Lina: Hurma fidesi.
Lema: Parlakolan şey.
M ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Melda: Narin ve ince yapılı anlamındadır.
Melike: Kadın hükümdar anlamındadır.
Merve: Mekke’de bulunan bir dağın ismidir. Bakara suresinde yer alır.
Melek: Haberci, elçi.
Meryem: Dindar kadın.
Müberra: Temiz insan. Nur suresinde geçer.
Mina: Kız ismi olarak kullanılır.
Malike: Sahiplik.
Meşkure: Beğenilmeye değer bir şey.
Maide: Yemek.
Mensure: Dağınık.
Mavera: Bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek.
Medine: Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu şehrin ismidir.
Mukaddes: Mübarek olan şeylere atıfta bulunmak.
Münteha: Son anlamında kullanılmaktadır.
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N ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Neveda: Farklı havası olan anlamındadır.
Neşe: Sevinç.
Nisa: Kadın.
Nur: Aydınlık, parıltı.
Nüha: Akıl. Taha suresinde geçer.
Nadiye: Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma.
O ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Özgün: Şiir anlamındadır.
P ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Pamira: Orta Asya’da yayalardan birinin ismidir.
R ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Ravza: Yeşilliği ve suyu bol olan yer anlamındadır.
Rana: Göze hoş gelen, güzel anlamındadır.
Reyhan: Güzel koku.
Radife: İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur.
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S ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Saye: Sahip çıkan anlamındadır.
Serra: Rahatlık ve genişlik anlamındadır.
Şeyma: Vücudunda ben gibi izi olan demektir. Peygamber (s.a.v)’in süt kardeşinin ismidir.
Sare: Halis, katkısız, prenses.
Selva: Bıldırcın, kuş.
Sema: Gökyüzü, üst.
Sena: Şimşek parıltısı.
Sidre: Cennetteki ağaçlardan biri.
Şevval: Ay takviminin onuncu ayı, Ramazan Bayramı ile başlayan ay, bayram ayıdır. Kız ismi olarak kullanılır.
Sara: Prenses.
Serap: Bir yanılsama biçimidir.
Sündüs: İpek kumaş.
Sacide: Secde eden.
Selime: Sağlam kişilik.
Sıdıka: Sadık kalan, doğru söyleyen kişi.
Sera: Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
Saliha: Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.
Şura: Meclis, danışma.
Şüheda: Şehit anlamındadır.
Sultan: Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.
T ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasıdır.
Tamay: Dolunay demektir.
Tuba: En güzel, en iyi. Kökü yukarıda, dalları aşağıda olan bir cennet ağacı.
Tuğba: Cennette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.
Tuğyan: Coşkun.
Tayyibe: Temiz.
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U ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Ülfet: Dostluk kurulabilecek kişi demektir.
Ufuk: Necm suresinde geçer. Kız ve erkek ismidir.
V ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Vildan: Yeni doğmuş bebek anlamındadır.
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Y ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Yüsra: Kolay olan anlamındadır.
Yezra: Çoğalmak. Şura suresinde geçer.
Z ile Başlayan Kuran'da Geçen Kız İsimleri
Zümra: Zeki, güzel, bilgili ve iyi ahlaklı kadın anlamındadır.
Zehra: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.
Zeliha: Su perisi anlamındadır.
Zülfa: Yakınlık anlamında kullanılmaktadır.
Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır.
Zülal: Berrak, saf, tatlı, soğuk su.