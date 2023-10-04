Anne ve baba adayları, bebeğin cinsiyetini öğrendikleri anda ona en güzel ve anlamlı ismi koymak için araştırmalara başlar. Bebeklerine koyacakları isimde dini kız isimlerini tercih etmek isteyenler, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri üzerine yoğunlaşır. Nadir kız bebek isimleri arayanlar için Kur'an, birçok seçenek sunmaktadır. Çevrelerinden aldıkları önerilerin yanı sıra, internet üzerinden de Kuran'da yer alan kız isimleri hakkında bilgi edinebilirler. Eğer siz de Kuran'da geçen kız isimleri ve anlamları arayışında iseniz, bir sonraki sayfada yer alan önerilere bakabilirsiniz. Bebeğiniz için Kur'an'da yer alan kız bebek isimleri ve anlamları ile ilgili önerilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

KURAN'DA GEÇEN KIZ İSİMLERİ

Bir kız bebek sahibi olacak aileler için, Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri büyük bir öneme sahiptir. Bu içerikte, Kur'an'da adı geçen kız bebek isimleri ve anlamları ile ilgili merak ettiklerinizi bulacaksınız.