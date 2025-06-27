Kubilay Aka'nın pembe sevdası kısa sürdü
Uzun süredir Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, saçlarını eski haline döndürdü
Oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda saçlarını pembeye boyatmıştı. Dikkat çekici bir değişime imza atan Aka'nın yeni görünümü çok konuşulmuştu.
Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine; "Pamuk şekerim" yorum şeklinde yorum yapmıştı.
Yeni tarzını sosyal medyada; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notuyla paylaşan oyuncu, eski haline döndü.
Pembe sevdası kısa süren 30 yaşındaki oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.