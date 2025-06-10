Kabilay Aka'nın tıraşını sevgilisi yaptı
Saçlarını pembeye boyatan Kabilay Aka, tıraşını sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptırdı
Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak imajını yenilemişti.
Oyuncu, dikkat çeken yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Aka, paylaşımlarında sevgilisiyle öpüştüğü romantik anlara da yer vermişti.
Hafsanur Sancaktutan ise sevgilisinin bu paylaşımlarına; "Pamuk şekerim" yorumunu yapmıştı.
Kubilay Aka şimdi de, tıraşını sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptırdığı anları yayımladı.