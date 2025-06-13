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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yı böyle sakinleştirdi

        Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yı böyle sakinleştirdi

        Hafsanur Sancaktutan'ın, futbol maçı sırasında tartışma yaşayan sevgilisi Kubilay Aka'yı sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:26
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        Sevgilisini böyle sakinleştirdi
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        Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak imajını yenilemişti.

        Aka, Moskova'daki Art - İst adlı futbol etkinliğinde futboldaki yeteneklerini sergiledi.

        Ünlü oyuncu, bir ara maçta sinirlendi.

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        Aka'nın gergin tavırlarının ardından sahaya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan girerek, Aka'yı tartışmanın olduğu yerden uzaklaştırarak, sakinleştirdi.

        O anlar da objektiflere yansıdı.

        'Pembe Fırtına'
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        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka

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