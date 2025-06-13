Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yı böyle sakinleştirdi
Hafsanur Sancaktutan'ın, futbol maçı sırasında tartışma yaşayan sevgilisi Kubilay Aka'yı sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi
Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak imajını yenilemişti.
Aka, Moskova'daki Art - İst adlı futbol etkinliğinde futboldaki yeteneklerini sergiledi.
Ünlü oyuncu, bir ara maçta sinirlendi.
Aka'nın gergin tavırlarının ardından sahaya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan girerek, Aka'yı tartışmanın olduğu yerden uzaklaştırarak, sakinleştirdi.
O anlar da objektiflere yansıdı.