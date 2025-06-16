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        Haberler Magazin Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın eğlenceli anları

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın eğlenceli anları

        Bir futbol etkinliğinde sahaya çıkan Kubilay Aka, galibiyet sevincini Hafsanur Sancaktutan'ı omzuna alarak yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:28
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        Galibiyet sevinci
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        Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyayarak imajını yenileyerek, dikkat çekmişti.

        Kubilay Aka, Moskova'daki Art - İst adlı futbol etkinliğinde futboldaki yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

        Geçtiğimiz günlerde maçta gergin anlar yaşayan Kubilay Aka'yı, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan sahaya girerek sakinleştirmişti.

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        Kubilay Aka, son maçtaki galibiyeti sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı omzuna alarak kutladı.

        O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        #Hafsanur Sancaktutan

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