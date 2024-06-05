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        Haberler Dünyadan Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton çok hasta! - Magazin haberleri

        Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton çok hasta!

        Kanser nedeniyle önleyici kemoterapi alan Prenses Kate Middleton sessizliğini korurken, kraliyet biyografi yazarı, Middleton'ın sağlık durumunu "Aktif olamayacak kadar hasta" diye açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:33
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          Ocak ayında olduğu ameliyat sonrası kanser teşhisi konulan ve önleyici kemoterapi aldığı tedavi sürecinde kamuoyu karşısına çıkmayan Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunu kraliyet yazarı açıkladı. Prenses Diana biyografisini yazan Lady Colin Campbell, Middleton'ın sağlığıyla ilgili detayları verdi.

          İspanyol dergisi Mujer Hoy'a konuşan Campbell; "Kate çok hasta. Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve çok küçük olan üç çocuğuna bakabilmek için kendini koruması gerekiyor. Aktif olamayacak kadar hasta" dedi.

        • 2

          Kraliyet yazarına göre Prenses Kate, yıl sonuna kadar kameralar karşısına çıkmayacak. Profesyonel görevler üstlenecek ancak ortada görünmeyecek.

        • 3

          Yazar, hem babası kral Charles'a hem de eşi Prenses Kate'e kanser teşhisi konulmasına atıfta bulunarak Prens William için de şunları söyledi: İngilizler, Prens William'ın yaşamak zorunda olduğu olumsuz koşulların fazlasıyla farkında. Herkesin onun için yapabileceği şeyi yapıyor.

        • 4

          16 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduktan sonra hiç kamera karşısında görünmeyen Prenses Kate için pek çok spekülasyon yapıldıktan sonra mart ayında yayınladığı videolu açıklamada kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu açıklama sonrası yine sessizliğe bürünen Prenses'in Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen askeri tören Trooping the Colour'a katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Her yıl Buckingham Sarayı'nın balkonunda tüm kraliyet üyelerinin askeri töreni izlemesi bir gelenek. Ancak Prenses Kate'in bu büyük etkinliği ve öncesinde düzenlenen geleneksel töreni bu yıl pas geçeceği öğrenilmişti.

        • 5

          Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate Middleton'ın etkinliğe katılmayacağı doğrulanırken, onun yerine görevini Korgeneral James Bucknall'ın üstleneceği belirtilmişti.

          'Albay'ın Teftişi' etkinliği 8 Haziran'da, Trooping the Colour ise 15 Haziran'da düzenlenecek.

        • 6

          Karın ameliyatından sonra ortada görünmeyen ve o günden bu yana ilk ve son kez mart ayında yayınladığı videodakinden başka görüntü vermeyen 42 yaşındaki Prenses, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.

        • 7

          “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.

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