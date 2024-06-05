Kraliyet yazarı: Prenses Kate Middleton çok hasta!

16 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduktan sonra hiç kamera karşısında görünmeyen Prenses Kate için pek çok spekülasyon yapıldıktan sonra mart ayında yayınladığı videolu açıklamada kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu açıklama sonrası yine sessizliğe bürünen Prenses'in Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen askeri tören Trooping the Colour'a katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Her yıl Buckingham Sarayı'nın balkonunda tüm kraliyet üyelerinin askeri töreni izlemesi bir gelenek. Ancak Prenses Kate'in bu büyük etkinliği ve öncesinde düzenlenen geleneksel töreni bu yıl pas geçeceği öğrenilmişti.