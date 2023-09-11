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        Haberler Dünya Kral Charles'tan Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik

        Kral Charles'tan Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik

        İngiltere'de Kral III. Charles, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkesinin kuruluşunun 75. yılı nedeniyle tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:20
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        • 1

          Kuzey Kore Devlet medyası Pazartesi günü İngiltere Kralı Charles'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Kuzey Kore'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

        • 2

          KCNA haber ajansına göre mesajda Kral Charles "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günü'nü kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          MONARŞİ İÇİN İLK DEĞİL

          Bu adım Kral Charles için bir ilk olsa da monarşide ilk değil.

        • 4

          2000 yılında Kuzey Kore ve İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de Kuzey Kore'nin ulusal gününü aynı mesajla kutluyordu.

        • 5

          Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da, Kraliçe II. Elizabeth'in geçtiğimiz sene gerçekleşen tahtta 70. yıl kutlamaları için İngiltere’ye bir tebrik mesajı göndermişti.

        • 6

          ÖZEL GEÇİT TÖRENİ YAPILMIŞTI

          Kuzey Kore lideri, ülkesinin kuruluşunun 75. yılında düzenlenen askeri geçit törenine geçtiğimiz günlerde kızı Kim Ju-ae ile katılmıştı.

        • 7

          Kim, törene katılan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çinli heyeti ve Rusya'dan askeri müzik ve dans topluluğunu karşılamıştı.

          Tören, Kuzey Kore'nin bu yıl düzenlediği üçüncü askeri geçit töreni olmuştu.

        • 8

          Kuzey Kore'de, temmuzda 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için askeri geçit töreni düzenlenmişti. Törende, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve insansız hava araçları (İHA) sergilenmişti. Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

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