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        Haberler Dünyadan Kral Charles'ın yeni resmi portresine itiraz: Cehennemden çıkmış gibi! - Magazin haberleri

        Kral Charles'ın yeni resmi portresine itiraz: Cehennemden çıkmış gibi!

        Kral Charles'ın Buckingham Sarayı'nda görücüye çıkarılan yeni resmi portresi, kraliyet hayranlarının tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:58
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        • 1

          Kral Charles'ın Jonathan Yeo tarafından çizilen yeni resmi portresi sergilendi. Charles'ı, 1975'teki Galler Muhafızlarının üniformasıyla resmeden portre, Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktı.

          Ancak 75 yaşındaki Charles'ın yeni portresi, pek çok kraliyet takipçisini rahatsız etti.

        • 2

          Portrenin yaratıcısı olan Jonathan Yeo, kraliyet ailesinin resmi Instagram'ında paylaşılan bir alıntıda; "Kral'ın taç giyme töreninden bu yana ilk kez tanıtılan bu portresini yapmak için görevlendirilmek bir ayrıcalık ve zevkti" dedi. Yeo, portreye başladığında Charles'ın henüz Galler Prensi ünvanını taşıdığını belirtti.

        • 3

          Tablonun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yorum yağdı. Kraliyet takipçileri, kırmızı bir fon önünde hayalet gibi görünen Charles'ın yer aldığı portreye pek olumlu yaklaşmadı.

        • 4

          Resmi, kanlı bir portreye benzetenler de oldu, bunun bir hiciv olabileceğini ima edenler de. Portre için bir yorumcu, "Tüyler ürpertici" diye yazarken; bir başkası, "Üzgünüm ama Charles bu portrede cehennemdeymiş gibi görünüyor" dedi.

        • 5

          Tablonun "biraz rahatsız edici göründüğü" yorumuna, "kan içinde yıkanıyormuş gibi", "cehennemde yanıyormuş gibi" yorumları da eklendi.

        • 6

          Portrenin yapımına 2020 yılında başlandı. O dönemde Galler Prensi olan Charles'ın 2022'de The Drapers' Company'nin bir üyesi olarak 50'nci yılını kutlamak için sipariş edilmişti. 600 yılı aşkın bir süre önce kurulan The Drapers' Company, okullar inşa eden bir yardım kuruluşu olarak biliniyor.

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