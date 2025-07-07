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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR SORGULA 2025! ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamalar nasıl ve nereden sorgulanır?

        KPSS branş bazında sıralamalar sorgula! ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamalar nasıl ve nereden sorgulanır?

        KPSS branş bazında sıralamalara ÖSYM tarafından güncelleme yapıldığı duyuruldu. Bu sıralamayla birlikte adaylar aynı alanda sınava giren diğer kişiler arasında kendi başarı durumlarını değerlendirebiliyor. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralaması adayların KPSS tercih sürecinde önemli bir rol oynuyor. Peki ÖSYM ile KPSS branş bazı sıralamalar nasıl ve nereden sorgulanır? İşte KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralaması ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:43
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        • 1

          KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları belli oldu. KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı güncellendi ve adaylar sınavda nasıl bir başarı elde ettiklerini öğrenebildi. Peki 2024 KPSS lisans branş bazında sıralama nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

        • 2

          KPSS LİSANS, ÖNLISANS VE ORTAÖĞRETIM BRANŞ BAZINDA SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

          ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

          DUYURU

          (7 Temmuz 2025)

          Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        • 3

          Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurmaları gereken bilgileri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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