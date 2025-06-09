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        Haberler Bilgi Gündem KOSGEB’in 2025 yılı 2. dönem İş Geliştirme Desteği başvuru tarihi, destek tutarı, desteklenen sektörler, geri ödeme planı

        Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek! KOSGEB 2. dönem başvuru tarihi ve desteklenen sektörler

        KOSGEB'in 2025 yılı 2. dönem İş Geliştirme Desteği başvuru süreci resmen başladı. Girişimciler ve KOBİ'ler tarafından büyük ilgi gören bu destek programı kapsamında, işletmelere 2 milyon TL'ye kadar faizsiz ve komisyonsuz finansman imkânı sunuluyor. Destek geri ödemeleri ise, 36 aylık destek süresi tamamlandıktan sonra başlıyor. Girişimcilerin büyüme ve istihdam hedeflerini desteklemeyi amaçlayan bu programın başvuru takvimi ve detayları merakla takip ediliyor. İşte KOSGEB 2025 2. dönem desteğiyle ilgili tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:44
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        • 1

          KOSGEB’in 2025 yılı 2. dönem destek programı için başvuru süreci başladı. Bu kapsamda, destek limiti 2 milyon TL’ye kadar çıkarken, özellikle imalat, yazılım, telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde iş kurmak isteyen girişimcilere yüzde 80’e varan oranlarda finansman sunulacak. Geri ödemeli destekler tamamen faizsiz ve komisyonsuz olarak verilecek. Destekten yararlanan işletmeler için geri ödeme süreci ise 36 aylık periyodun ardından başlayacak. İşte başvuru detayları ve merak edilenler...

        • 2

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 2025 yılının 2. dönem başvuruları ise 2-30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

          Programa başvuruların başladığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz." dedi.

        • 3

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 2 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

          Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

        • 4

          HANGİ SEKTÖRLERE DESTEK VERİLİYOR?

          İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

        • 5

          HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

          Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

        • 6

          DESTEKLENECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

          Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

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