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        Haberler Yaşam Koruma altındaki kardeş ayıların rahatı için her şey düşünülüyor

        Koruma altındaki kardeş ayıların rahatı için her şey düşünülüyor

        Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar Efe ile Ege'nin, yaz ve kış dönemlerini konforlu geçirmesi için özenle çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:37
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          Doğada, yavruyken bitkin halde bulununca Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayılar, kendileri için oluşturulan özel alanlarda 2,5 yıldır misafir ediliyor.

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          Kış dönemini, mağaraya benzetilen alanda uyuyarak geçiren ayılar, yaz aylarında havuzlu bir bahçede kalıyor.

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          Özel programla günlük ihtiyaç duyacakları kaloride beslenen ayılar, balık, kırmızı et, tavuk, bal ve meyveler tüketiyor, sıcaktan bunaldıklarında ise havuzda yüzerek serinliyor.

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          Konforları kadar, yaşam alanlarının hijyenine de önem verilen ayılar, sevimli ve eğlenceli hareketleriyle dikkati çekiyor.

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          "YAZ VE KIŞ ŞARTLARINDA DOĞAL YAŞAM ALANLARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, doğada, hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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          Ayıların, merkeze getirildiklerinde 1,5 haftalık olduklarını aktaran Ertürk, haftalarca biberonla, elde beslenip, özel bir bakımla bugüne gelindiğini dile getirdi.

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          Hayvanları, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale gelince doğayla yeniden buluşturduklarını anlatan Ertürk, "Ayılarımızın burada yaşadıkları dönem boyunca, kış ve yaz şartlarında, onlara doğal yaşam alanlarını sağlamaya çalışıyoruz.

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          Aksi takdirde doğal yaşam alanlarına adaptasyonları bir hayli zorlaşıyor. Hayvanların rehabilitasyon merkezimizdeki sürelerini olabildiğince fıtratına uygun geçirmeleri için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve uygulamalarımız onların doğal bakım, besleme ve yaşama standartlarını burada sağlayabilmek üzerine kurulu. Bu anlamda tüm konforlarını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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          "AYILARIMIZ HAVUZDA ZAMAN GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYOR"

          Ertürk, ayıların ihtiyaç duyduğu fiziki imkanları, olabildiğince doğayı aratmayacak şekilde sağlamaya gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

          "Ayılarımızın kış uykusuna yatabileceği yerleri var. Yaz döneminde de, bunaltıcı havalarda, sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için havuz ve soğuk yiyeceklerle onları destekliyoruz. Ayılarımız, havuzda zaman geçirmeyi çok seviyor.

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          Kullandıkları havuzun suyu, iki günde bir değiştiriliyor. Havuz temizlenip, dezenfekte ediliyor. Doğal yaşam alanlarında, sulak alanlarda, göletlerde, yaz aylarında yaptıkları oyunları, eğlenceleri ve serinlemeleri burada da yapabiliyorlar."

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