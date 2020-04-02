Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla ya da damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürmesiyle bulaşan koronavirüs dünyada hızla yayılıyor...