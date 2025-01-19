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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 6 gol çıkan mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 3-3 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:09
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        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

        Konyaspor'un gollerini 20. ve 63. dakikalarda Blaz Kramer ile 82. dakikada Umut Nayir kaydetti.

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        Lacivert-beyazlıların golleri ise 53. dakikada Josip Brekalo, 71'de Gökhan Gül ve 88. dakikada ise Antonin Barak'tan geldi.

        Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Konyaspor 21 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Kasımpaşa ise 22 puana ulaştı.

        Ligin 21. hafasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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