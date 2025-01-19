Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 6 gol çıkan mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 3-3 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşı. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Konyaspor'un gollerini 20. ve 63. dakikalarda Blaz Kramer ile 82. dakikada Umut Nayir kaydetti.
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Lacivert-beyazlıların golleri ise 53. dakikada Josip Brekalo, 71'de Gökhan Gül ve 88. dakikada ise Antonin Barak'tan geldi.
Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Konyaspor 21 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Kasımpaşa ise 22 puana ulaştı.
Ligin 21. hafasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.