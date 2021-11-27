Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...