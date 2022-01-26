SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Ayrıca hayvanseverliği ile bilinen ve sık sık doğa ile iç içe olmayı sevdiğini ifade eden Tatlıtuğ, bu soğuk havada sokak hayvanlarını da unutmadı. Önceki gün meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a giderek, köpeklere mama dağıtan ünlü ismin o anlarını eşi paylaştı. 2016 yılında Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Dizer, gönderisine, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzel şey ormana köpekleri beslemeye gitmek. Sizinle gurur duyuyorum beyler... Bu sefer ben gidemedim, haftaya inşallah..." notunu düştü.

Başak Dizer, ayrıca takipçilerine, "Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz..." sözleriyle çağrıda bulundu.

İşte diğer ünlü isimlerin kar manzaraları...