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Kıvanç Tatlıtuğ'dan gündüz kardan adam, gece köpeklere mama!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan kar manzaraları!

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ da İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı. Gündüz eşi Başak Dizer ile kardan adam yapan ünlü oyuncu, gece ise sokak hayvanlarına mama dağıtarak alkışlanacak bir harekette bulundu

26.01.2022 - 09:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Soğuk havanın İstanbul'u etkisi altına almasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışını büyük bir sevinçle karşılayan ünlü isimler arasında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) da vardı.

    Stil danışmanı eşi Başak Dizer (44) ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Tatlıtuğ, önceki gün karın tadını çıkardı. Eşiyle birlikte eğlenceli vakit geçiren oyuncu, kardan adam yapmayı ihmal etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ, o anları ise sosyal medya hesabından yayınladı.

  • SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

    Ayrıca hayvanseverliği ile bilinen ve sık sık doğa ile iç içe olmayı sevdiğini ifade eden Tatlıtuğ, bu soğuk havada sokak hayvanlarını da unutmadı. Önceki gün meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a giderek, köpeklere mama dağıtan ünlü ismin o anlarını eşi paylaştı. 2016 yılında Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Dizer, gönderisine, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzel şey ormana köpekleri beslemeye gitmek. Sizinle gurur duyuyorum beyler... Bu sefer ben gidemedim, haftaya inşallah..." notunu düştü.

    Başak Dizer, ayrıca takipçilerine, "Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz..." sözleriyle çağrıda bulundu.

    İşte diğer ünlü isimlerin kar manzaraları...

  • YASEMİN ÖZİLHAN

    Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, kar tatili için Kayseri’ye gitti. Erciyes Kayak Merkezi’nde verdiği pozları yayınlayan Özilhan, stiliyle de dikkatleri çekti.

  • EGE KÖKENLİ

    Oyuncu Ege Kökenli de köpeği Şoko’yu karla tanıştırdı. Kar yağışının yoğun olduğu önceki gece köpeğiyle yürüyüşe çıkan Kökenli, o anları, "Şoko şokta!" notuyla paylaştı.

  • DİDEM SOYDAN

    Model Didem Soydan da karın tadını çıkaran isimler arasında yer aldı. Kırmızı beresi, mini eteği ve çizmeleriyle poz veren Soydan, o anları da Instagram'dan paylaştı.

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