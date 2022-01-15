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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti: Bu yavrumuz da artık bizimle!

Bebek sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, önceki gün soluğu Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'nde aldı. Hayvanseverlikleri ile bilinen ve sık sık doğa ile iç içe olmayı sevdiklerini ifade eden ikiliden ünlü oyuncu, sahiplendikleri köpeğin fotoğrafını, "Bu yavrumuz da artık bizimle..." ifadeleriyle paylaştı

15.01.2022 - 16:24 | Güncelleme: MAGAZİN
DHA / HABERTURK.COM

  • Yaşamlarının bir bölümünü Bodrum'daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

  • Tatlıtuğ çifti, ardından da Bodrum Belediyesi'ne geçip, Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kanik, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Sözcüsü İnci Kutay ile bir araya geldi.

  • SOKAK HAYVANLARI İÇİN DESTEK SÖZÜ

    İkili, İstanbul'daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını, Bodrum'a geldiklerinde ise sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Tatlıtuğ çifti, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini de kaydetti.

  • "SATIN ALMA, SAHİPLEN"

    İkili, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Kıvanç Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen karesini, "#satınalmasahiplenetiketi" ile paylaştığı görüntüde, "Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

  • "BURADA OLMAYI HAK ETMİYORLAR"

    Hayvan sevgisini sık sık Instagram'dan dile getiren Başak Dizer Tatlıtuğ da, "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve 'Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği' ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah, keşke hepinizi kurtarabilsek... Dünya tatlıları bunlar... Burada olmayı hak etmiyorlar." dedi.

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