Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde pek çok kişi kış depresyonuyla karşı karşıya. Kimi sabah uyanmakta güçlük çekiyor, yaptığı işe karşı isteksizlik duyuyor, hiçbir şeyden keyif alamıyor; kimi kendini sinirli, huzursuz hatta değersiz hissediyor.