Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"
Kirsten Dunst; "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı
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41 yaşındaki ünlü oyuncu Kirsten Dunst, asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.
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"BEN ASLA O KIZ OLMADIM"
Ünlü oyuncu, bir yapımcının dişlerini düzelttirmesi için kendisine baskı yapmasına rağmen Hollywood standartlarına sırtını döndüğünden bahsedip; "Hayır, ben dişlerimi seviyorum' dedim. Ben asla o kız olmadım. Asla yapmadım" ifadelerini kullandı.
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Ayrıca 16 yaşındayken rol aldığı 'The Virgin Suicides' kendisine; "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür etti. Dunst; "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek" şeklinde konuştu.
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"YAŞLANMAYI VE İYİ ROLLERDE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"
ABD'li oyuncu; yüzünü mahvetmeyeceğinin ve ucube gibi gözükmek istemediğini belirterek; "Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yaşlanmayı ve iyi rollerde oynamayı tercih ederim." dedi
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"SENERYONUN GERÇEKTEN İYİ OLMASI GEREK"
Kirsten Dunst, başrolde olduğu filmde amigo kaptanı 'Torrance Shipman'ı canlandırdığı 'Bring It On'nin yönetmeni Peyton Reed'le filmi yeniden çekmekle ilgili konuştuğunu da şöyle ifade etti; "İnsanlar bir 'Gençlik Ateşi' daha çekmemizi istiyor. Senaryonun gerçekten iyi olması gerek ve bizim pozisyonumuz ne olur bilemiyorum" diye konuştu.
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"HER ŞEYİ OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM"
Ünlü oyuncu; 'The Power of Dog' ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra kendisine sadece hüzünlü anne rolleri teklif edildiğini söylemişti. Dunst, konu hakkında şunları söyledi; "Depresif anneleri oynamak istemiyorum. Melankoli'den sonra bana hep depresif şeyler teklif ediliyordu. Bu yüzden komedi filmi yaptım. Ben o aktris değilim. Hayatımın bu noktasında her şeyi oynayabileceğimi hissediyorum. Korkmuyorum" dedi.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock
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