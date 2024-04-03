Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"

Ayrıca 16 yaşındayken rol aldığı 'The Virgin Suicides' kendisine; "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür etti. Dunst; "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek" şeklinde konuştu.