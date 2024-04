Kirsten Dunst, "Ucube gibi görünmek istemiyorum"

"HER ŞEYİ OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncu; 'The Power of Dog' ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra kendisine sadece hüzünlü anne rolleri teklif edildiğini söylemişti. Dunst, konu hakkında şunları söyledi; "Depresif anneleri oynamak istemiyorum. Melankoli'den sonra bana hep depresif şeyler teklif ediliyordu. Bu yüzden komedi filmi yaptım. Ben o aktris değilim. Hayatımın bu noktasında her şeyi oynayabileceğimi hissediyorum. Korkmuyorum" dedi.

