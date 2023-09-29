Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
İngiltere'nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı'nın yanında bulunan ve Kevin Costner'ın yer aldığı Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ikonik ağaç kesildi!
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İngiltere'de bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırını koruyan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hadrian Duvarı'nın yanındaki 200 yıllık Sycamore Gap ağacı kasıtlı olarak kesildi...
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Kevin Costner'ın 1991 yapımı Robin Hood: Hırsızlar Prensi filmiyle ünlenen ve bölgenin simgelerinden biri olan ağacın kesilmesi üzüntüyle karşılandı.
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Northumbria polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütürken 16 yaşında bir genç tutuklandı.
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Yapılan açıklamada, "Ağaç dünyaca ünlü bir simge. Vandalizm bölgede ve ötesinde şok ve öfkeye neden oldu" denildi.
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Müfettiş Kevin Waring "Bu inanılmaz derecede üzücü bir gün. Ağaç Kuzey Doğu'nun simgesiydi. Bu bölgede yaşayan ya da bu bölgeyi ziyaret eden pek çok kişi tarafından seviliyordu" dedi.
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Üzücü manzarayla karşılaşan ilk isim olan Alison Hawkins, "Tam anlamıyla bir şoktu. Burası herkesin görmek istediği ikonik bir tabloydu. Doğanın bunu yapmasını affedebilirsiniz ama bu affedilemez" şeklinde konuştu.
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İngiltere'nin simge ağacı, 2016 yılında Woodland Trust tarafından düzenlenen bir yarışmada 'Yılın Ağacı' seçilmişti.
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Haberin görselleri AP ve Robin Hood: Hırsızlar Prensi filminden servis edilmiştir.