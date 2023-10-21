Kerem Bürsin: Sosyal medya bağımlılığım yok

"İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST EDİYOR"



Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.