Kedi kurtuldu, bebek ağır yaralı

İzmir'de Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki bir müstakil evde saat 16.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evdeki Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana dumandan etkilendi.

Minik Muhammet, akrabası Rima Mana tarafından son anda dışarı çıkarıldı. Durum bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına 3 itfaiye aracı ve 1 su tankerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, içeride mahsur kalan bir kediyi de kurtardı.

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ANNE VE BABA EVDE DEĞİLDİ

Muhammet ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Mana, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Muhammet Mina'nın anne ve babasının vatandaşlık işlemleri için İzmir'e gittiği, bu nedenle yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Çiftin bebekleri Muhammet'i emanet ettikleri Rima Mana'nın ise hayvanlarına bakmaya gittiği sırada yangının çıktığı ileri sürüldü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.