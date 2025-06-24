Kuzey Pasifik’te gözlemlenen orkaların (katil balinalar), birbirlerine deniz yosunu ile masaj yaptığı tespit edildi.

BBC’nin haberine göre araştırmacılar, drone kullanarak bu hayvanların deniz yosunlarını seçip kopardıklarını ve ardından yosunu başka bir balinanın sırtına yerleştirdiklerini görüntüledi.

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Bilim insanları, bu masajların sağlık veya hijyen amacı taşıyabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak aynı zamanda bunun sosyal bağ kurmanın bir yolu olduğuna da inandıklarını ekledi.

Exeter Üniversitesi ve Washington Eyaleti’ndeki Balina Araştırma Merkezi’nden Prof. Darren Croft, “Yosunu aralarına koyup birbirlerine sürtüyorlar. Buna ‘yosun masajı’ diyebiliriz” şeklinde açıklama yaptı.

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30 FARKLI YOSUN MASAJI

Nisan ile temmuz 2024 arasında, Washington kıyılarındaki sularda yaşayan Güney Yerli katil balina popülasyonu üzerinde 12 gün boyunca yapılan gözlemler sırasında, 30 farklı yosun masajı davranışı kaydedildi.

Araştırmacılar bu davranışı ‘allokelp’ olarak adlandırdı. Yani yosunla yapılan karşılıklı bakım...

Prof. Croft, hayvanlar arasında fiziksel temasın sosyal ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için çok önemli olduğunu belirtti.

Araştırmada ayrıca ‘daha fazla soyulmuş cilde’ sahip balinaların masajlara daha çok katıldıkları da gözlemlendi. Prof. Croft, “Bu da bir anlamda kaşınıyorlar ve cilt sağlığı için bu davranışı yapıyorlar fikrini destekliyor” dedi. Öte yandan bu tür bir davranışın sadece Güney Yerli orkalara mı özgü olduğu yoksa diğer balina popülasyonları ya da türleri arasında da mı görüldüğü henüz bilinmiyor. Ancak Dr. Weiss, bu keşfin balinaların alet üretip bunu daha önce hiçbir deniz memelisinde görülmemiş bir şekilde kullanmalarının son derece heyecan verici olduğunu söyledi. *Haberin görseli BBC’nin videosundan servis edilmiştir.